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عدن - ياسمين التهامي - فتاة خليجية تطلب الطلاق والسبب عشقها لركوب الخيل .. شاهد تفاصيل أكثر"

فوجئت فتاة خليجية بتغيير طباع خطيبها بعد عقدهما القران، ومحاولته منعها من ممارسة هوايتها بركوب الخيل، فلجأت إلى المحكمة الشرعية في الفجيرة، مطالبة بفسخ عقد القران.

وأشارت الفتاة إلى أن السبب في طلبها، أنها لا تستطيع الحياة من دون ركوب الخيل، وأنها تفضل الخيل على زوجها.

جديد اب برس

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وقالت الفتاة ردا على سؤال المحكمة حول سبب طلبها فسخ عقد القران: "خدعني زوجي"، موضحة أنها تعرفت إليه في أحد الاسطبلات الخاصة بالخيول، وأنه يعلم قدر حبها الشديد للخيل وتعلقها بها.

وتابعت: "لم أكن أعلم بنيته، فلا يقارن حبي للخيل بحبه، ومنعه لي الآن من هوايتي يجعل منه رجلا متسلطا، وأنا لا أتحمل العيش بهذه الطريقة".

من جهته، أقر الزوج الخليجي، بمطالبتها بالتخلي عن ركوب الخيل بسبب غيرته عليها، وقضت المحكمة بتطليق الزوجين، وإلزام الرجل بدفع 30 ألف درهم مؤخر لها، مع عدم إلزامها بإرجاع 130 ألف درهم دفعها الزوج أثناء عقد القران لتجهيز العروس.

المصدر: وكالات إماراتية