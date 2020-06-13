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عدن - ياسمين التهامي - السبت 13-06-2020? - آخر تحديث السبت 13-6-2020? عـــاجل : توجيهات عاجلة يصدرها نجل الرئيس هادي .. قائد قوات الحماية الرئاسية في اليمن اللواء ناصر عبدربة بشأن الملف الانتقالي .. تفاصيل ! أصدر قائد قوات الحماية الرئاسية في اليمن اللواء ناصر عبدربه منصور هادي توجيهات عاجلة بشأن أسرى الانتقالي بيد افراد الجيش الوطني بمحافظة أبين جنوب اليمن .

ووجه هادي بمعاملة أسراء الانتقالي كضيوف على الجيش الوطني كما أمر بإكرامهم وحسن معاملتهم . جديد اب برس هايلوكس «2020» الجديدة كليًا جمعت القوة والفخامة تفاجئ عشاق السيارات بتصميمها الخيالي (صورة)! Advertisements

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