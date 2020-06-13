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عدن - ياسمين التهامي - هايلوكس «2020» الجديدة كليًا جمعت القوة والفخامة تفاجئ عشاق السيارات بتصميمها الخيالي (صورة)!

أجرت تويوتا تعديلات مهمة على HILUX 2020 شملت تصميم الهيكل والواجهات الأمامية والخلفية، وجاءت بمصابيح مميزة، وماصات صدمات معدلة جديدة.وحصلت HILUX على عجلات بمقاس 18 إنشًا، ومحرك بـ4 أسطوانات وسعة 2.4 لتر، وميزة tart- stop التي تقلل من استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال وقوف السيارة على الإشارات أو أثناء الازدحامات المرورية. جديد اب برس هايلوكس «2020» الجديدة كليًا جمعت القوة والفخامة تفاجئ عشاق السيارات بتصميمها الخيالي (صورة)! Advertisements أما قُمرة هذه السيارة فأتت بمقاعد مريحة مخصصة لـ5 ركاب، وزُوّدت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة تعمل باللمس، قادرة على الاتصال مع أجهزة "أندرويد" وiOS، إضافة إلى مقود متطور بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والمولتيميديا.

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