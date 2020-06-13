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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : معارك امس الجمعة تجبر مجاميع من عناصر مليشيات الانتقالي على الاستسلام في " جعار " تفاصيل وصور !

أستسلمت مجاميع من عناصر مليشيات الإنتقالي في محافظة أبين، لقوات الجيش والأمن، خلال المعارك التي دارت أمس بين الطرفين

ونشر الجيش الوطني صور ومقطع فيديو يظهر فيه اقتحام قواته أحد معسكرات ميلشيات الانتقالي في جعار بأبين بعد معارك عنيفة مع المليشيات ، واستسلام عشرات من المتمردين. جديد اب برس هايلوكس «2020» الجديدة كليًا جمعت القوة والفخامة تفاجئ عشاق السيارات بتصميمها الخيالي (صورة)! Advertisements وتظهر الصور والفيديو التي تم تداولتها بشكل واسع أمس وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، لحظات الاقتحام ومطالبة الجيش لعناصر الميليشيا بالاستسلام. كما تظهر الآليات والأطقم العسكرية المحترقة وأخرى لم تتعرض لأي اعطاب والتي تركتها العناصر المتمردة بعد فرارهم من المعسكر واستسلام مجاميع منها. وتخوض قوات الجيش والأمن معارك عنيفة في محافظة أبين مع ميليشيات مايسمى بالمجلس الانتقالي مسنودة بمليشيات طارق صالح، المدعومة إماراتيا لفرض سيطرة الدولة على كل شبر في الوطن.

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