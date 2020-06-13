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عدن - ياسمين التهامي - سعر فارق العملة اليوم : مليشيات الحوثي يصدرون قرارللصرافين بتداول العملة اليمنية من الطبعة الجديدة بفارق سعر عن القديمة في هذة المحافظة .. تفاصيل !

اكد سكان محليون لموق"اب برس" بمحافظة إب ان محلات الصرافة بدأت بتبديل العملة الوطنية من الطبعة القديمة مقابل العملة من الطبعة اليمنية الجديدة بفارق يصل الى 30% من قيمتها. وحسب السكان في محافظة إب ان النظام الجديد الذي بدأ تطبيقه في عدد من مديريات محافظة إب منها مدينة يريم سرى التعامل به منذ بداية شهر رمضان الفائت بالمحلات التجارية، حيث كان التجار يبيعون السلع للمواطنين بفارق سعر يصل الى 150 ريال لكل الف ريال ما بين الطبعة القديمة والجديدة من العملة اليمنية. جديد اب برس هايلوكس «2020» الجديدة كليًا جمعت القوة والفخامة تفاجئ عشاق السيارات بتصميمها الخيالي (صورة)! Advertisements واشارت المصادر بأن مليشيات الحوثيين وجدت نفسها تحقق أرباحا كبيرة من الجبابات التي كانت تتقاضها من المحلات التجارية مقابل السماح لها بالتعامل بالعملة اليمنية من الطبعة الجديدة بعد أن اعلن البنك المركزي بصنعاء حظر التعامل بها في مناطق سيطرة المليشيات منذ مطلع العام الجاري. وافادت المصادر ان مليشيات الحوثيين بدأت بالسماح لمحلات الصرافة بتبديل العملة القديمة مقابل الطبعة الجديدة حيث حددت قيمة الالف الريال من الطبعة الجديدة ب 700 ريال يمني من الطبعة القديمة. ونوهت المصادر بأن المليشيات تشدد على المؤسسات الايرادية التابعة للدولة في مناطق سيطرتها كمحطات النفط والغاز والاتصالات والضرائب والواجبات وغيرها لا تتعامل مع الطبعة الجديدة اطلاقا، مما دفع كثير من المواطنين للبحث عن الطبعة القديمة بفارق سعر مهول من اجل الحصول على اسطوانة غاز او دبة بترول. ولفتت المصادر بأن اجراء الحوثيين الاخير فاقم معاناة المواطنين بدرجة كبيرة وكبد المواطنين وخاصة من المزارعين خسائر فادحة.

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