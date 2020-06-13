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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل : الجيش السعودي ينشر صور اولية لسقوط الصاروخ الذي أطلقة الحوثي على نجران .. تفاصيل وصور !

قال المالكي الناطق الرسمي للتحالف العربي أن المليشيات اطلقت صاروخ باليستي على نجران وتم اعتراضة وتدميرة جديد اب برس هايلوكس «2020» الجديدة كليًا جمعت القوة والفخامة تفاجئ عشاق السيارات بتصميمها الخيالي (صورة)! عاجل : معارك امس الجمعة تجبر مجاميع من عناصر مليشيات الانتقالي على الاستسلام في " جعار " تفاصيل وصور ! سعر فارق العملة اليوم : مليشيات الحوثي يصدرون قرارللصرافين بتداول العملة اليمنية من الطبعة الجديدة بفارق سعر عن القديمة في هذة المحافظة .. تفاصيل ! Advertisements عـــاجل : الجيش السعودي ينشر صور اولية لسقوط الصاروخ الذي أطلقة الحوثي على نجران .. تفاصيل وصور ! عاجل: المليشيات الانتقالية تنقل المعركة من محافظة أبين الى هذة المحافظة .. بهدف اسقاطها .. تفاصيل ! عاجل وخطير : الشرعية تتحدى هذة الدول وبلهجة شديدة بعد تحالفها معى أمير قطر .. والامير تميم يزف بشرى سارة للشرعية .. تفاصل ! وزارة العمل السعودية تصدر قرار يصب بصالح الوافدين وسيتم تطبيقة من بعد غد الاثنين .. نص القرار ! لأول مرة " وصية الملك سلمان : وشاهد كيف كان تعليق هذا الامير البارز في الديوان الملكي على الوصية ! شاهد.. أول وأحدث ظهور لـ الابن الأكبر لولي العهد السعودي " محمد بن سلمان لهذة الاسباب يفضل شرب الماء الدافئ في فصل الصيف نظرآ لفوائدها المتعددة .. تفاصيل هامة لصحتك ! وردنا الان: تكبيد مليشيات الحوثي خسائر فادحة بكسر هجوم ليلي لها على كيلو 16 .. و تدمير تعزيزات كبيرة قرب أكبر المعسكرات شمال شرق اليمن .. تفاصيل طارئة ! واضاف أن هناك بعض الاصابات الطفيفة نتيجة الشظايا المتناثرة من تفجير الصاروخ

وأضاف المالكياستمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار باستهدافات متعمدة وممنهجة.

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