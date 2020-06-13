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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: المليشيات الانتقالية تنقل المعركة من محافظة أبين الى هذة المحافظة .. بهدف اسقاطها .. تفاصيل !

نقلت مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات المعركة الى محافظة شبوة عقب توقفها في محافظة ابين مساء الخميس بجهود وساطة محلية قادها مشائخ قبليين من اجل انتشال جثث القتلى.

ودارت اشتباكات عنيفة بين مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي وقوات الأمن في محافظة شبوة جنوب اليمن، في محاولة لاسقاط المحافظة الغنية بالنفط .

جديد اب برس

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وقالت مصادر محلية إن مسلحين استهدفوا المجمع الحكومي بمدينة نصاب بقذائف الآر بي جي والأسلحة الرشاشة قبل ان تندلع اشتباكات عنيفة بين الطرفين ، فيما نجا محافظ المحافظة ممد بن عديو من محاولة اغتيال بعد اكتشاف عبوات ناسفة زرعت في إحدى الطرقات أثناء زيارة له داخل مدينة عتق المركز الإداري للمحافظة.