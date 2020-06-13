شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شقيقة هيفاء وهبي تتخطى كل الحدود وتنشر فيديو فاضح وتكشف عن " الفخامة ".. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عادت رولا يموت، -الأخت غير الشقيقة للفنانة هيفاء وهبي – لتثير جدلاً وغضباً واسعاً بمواقع التواصل الإجتماعيّ، بعد نشرها مقطعا فاضحا أو تحديدا إباحي صريح، بحسب وصف النشطاء الذين شنوا عليها هجوما عنيفا.

وهذه المرّة نشرت “رولا يموت” عبر حساباتها بمواقع التواصل، فيديو استعرضت فيه جسدها ومفاتنها بشكل فاضح جدا مرتدية ملابس لا تختلف عن ملابس بطلات “البورنو”.

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وظهرت شقيقة هيفاء وهبي ترقص بشكل إباحي على أغنية، واهدتها الى محبيها الذين وصفتهم بـ “عبيد لها”، مشيرة إلى أن ما قدمته هو “الفخامة” بعينها.

ودائما ما تتخطى العارضة اللبنانية رولا يموت حدود الجرأة بأشواط، وتواصل نشر صوراً فاضحة تعرض من خلالها جسدها العاري أمام الجمهور عبر السوشيال ميديا.

ولا تخجل يموت من نفسها، ولا تهتم بالانتقادات الكثيفة التي تتعرض لهاو يومياً، وتواصل عرض جسدها.

وسبق أن نشرت صورا فاضحة ظهرت فيها عارية الصدر تماما وقد وضعت فقط شيء أشبه بالريشة الصغيرة على مقدمة صدرها، كما نشرت صورة أخرى تعمدت فيها إبراز ثدييها بشكل فاضح.

وتعتذر (صوت المغتربين ) عن نشر هذا المقطع مراعاة لمتابعينا الأجلاء نظرا لما يحتويه من مشاهد خادشة تتنافى مع الذوق العام وآدابه.