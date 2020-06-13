شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. أمطار تهطل في عدن والسيول تخلف أضراراً بالمصالح العامة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020 عدن - الخليج 365 هطلت أمطار غزيرة، اليوم السبت، في العاصمة الموقتة عدن، جنوب اليمن.

وبث ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورا وأفادوا بهطول ‏أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية ورياح شديدة شهدتها معظم مناطق العاصمة المؤقتة ‎عدن صباح اليوم السبت. Advertisements وخلفت الأمطار أضراراً بالمصالح العامة والخاصة، وتتسبب سيول الأمطار بشل حركة المرور وانقطاع الكهرباء عن معظم أحياء ومديريات المدينة

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