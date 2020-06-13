التحالف يشن 30 غارة على مواقع وتجمعات حوثية بمأرب وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020 الخليج 365 ـ مأرب شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 13/حزيران/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وذكرت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت نحو 30 غارة جوية على مواقع وتجمعات للحوثيين في مناطق متفرقة من مديرية مجزر بالمحافظة. وذكرت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي

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