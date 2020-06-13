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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يشن 30 غارة على مواقع وتجمعات حوثية بمأرب وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020
الخليج 365 ـ مأرب
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 13/حزيران/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.
وذكرت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت نحو 30 غارة جوية على مواقع وتجمعات للحوثيين في مناطق متفرقة من مديرية مجزر بالمحافظة.
وذكرت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي
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