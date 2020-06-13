تعرف على الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة.



وأضاف المركز، "هطلت يوم أمس أمطار متفاوتة الشدة وكان أغلبها خارج نطاق محطات الرصد الجوي جعلها الله امطار خير وبركة

إب 33.0 ، عتق 02.5 ، حجة 02.0 ، تعز (المعافر) 1.1 ، ريمة (الجبين) 00.8 والمحويت 00.3 ( ملم ) .

وفيما يلي ننشر التفاصيل:

الطقس :

المرتفعات الجبلية:

اجواء غائمة جزئياً إلى غائمة ، حيث تتشكل السحب الركامية الممطرة التي يصاحبها الرعد احيانا من لحج جنوبًا وحتى صعدة شمالاً ، تمتد لتشمل اجزاء من الهضاب الداخلية وصولاً إلى اجزاء من هضبة حضرموت خلال فترتي الظهيرة والمساء .

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المناطق الساحلية:

اجواء حارة و صحوة الى غائمة جزئياً ، مع احتمال هطول امطار متفاوتة الشدة على المناطق الداخلية المحاذية لها ، والرياح معتدلة وتتراوح سرعتها مابين 8 الى 22عقدة،واتجاهها جنوبية غربية على السواحل الشرقية والجنوبية و شمالية غربية على السواحل الغربية وباب المندب .

المناطق الصحراوية:

اجواء حارة وصحوة الى غائمة جزئياً مع تشكل قطع متفرقة من السحب الركامية الممطرة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية مثيرة للاتربة والرمال .

أرخبيل سقطرى :

اجواء حارة وصحوة الى غائمة جزئياً مع تشكل قطع متفرقة من السحب الركامية الممطرة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية مثيرة للاتربة والرمال .

المركز الوطني للارصاد :

يحذر الاخوة الصيادين ومرتادي البحر في ارخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج .

يحذرالاخوة المواطنين من التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الامطار .

ينبه الاخوة المواطنين في المناطق الصحراوية وكذلك المناطق الساحلية من الاجواء الحارة وعدم التعرض لاشعة الشمس