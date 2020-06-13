شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. الإعلان عن نفاد المحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020 تعز - الخليج 365 أعلنت ‏لجنة الطوارئ لمواجهة ‎كورونا في محافظة ‎تعز نفاد المحاليل الخاصة بالكشف عن فايروس كورونا.

Advertisements ويأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المحافظة. وكانت آخر الإحصائيات كشفت أن حالات كورونا بتعز وصلت إلى 160 حالة، بينها 34 حالة وفاة.

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