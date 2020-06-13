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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. الإعلان عن نفاد المحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020
تعز - الخليج 365
أعلنت لجنة الطوارئ لمواجهة كورونا في محافظة تعز نفاد المحاليل الخاصة بالكشف عن فايروس كورونا.
ويأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المحافظة.
وكانت آخر الإحصائيات كشفت أن حالات كورونا بتعز وصلت إلى 160 حالة، بينها 34 حالة وفاة.
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