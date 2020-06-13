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اليمن.. تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

اليمن.. تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - الخليج 365

كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، أمس ، آخر مستجدات انتشار الفيروس.

 

وأفادت اللجنة في تغريدة لها عبر صفحتها على في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتسجيل (41)حالة إصابة جديدة.

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وبحسب اللجنة توزعت الحالات الجديدين كالتالي:(19) عدن، (11) تعز منها حالتا وفاة، (4) لحج، (7) الضالع".

 

وبينت أنه "تم الإبلاغ عن وفاة حالة إصابة سابقة في الضالع، وسجلت(5)حالات تعافي كما يلي:(4)لحج، (1)الضالع".

 

 واختتمت "ليرتفع اجمالي الحالات المسجلة الى(632) حالة منها (139) حالة وفاة، و(28) حالة تعافي".

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