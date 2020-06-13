شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إب.. وفاة عضو مجلس محلي العدين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020 إب - الخليج 365 توفي عضو مجلس محلي بإحدى مديريات محافظة إب، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر طبية إن عضو المجلس المحلي بمديرية العدين "نعمان قاسم محمد منصور باشا"، توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. وتأتي وفاة عضو المجلس المحلي بعد أيام من وفاة ابن عمه "عبدالقوي أحمد باشا". Advertisements وتعد وفاة "نعمان قاسم محمد منصور باشا" هي ثامن حالة وفاة، في غضون أيام قليلة، بمنطقة "مروه" ببلاد المليكي بمديرية العدين غرب محافظة إب. وأفادت شبكة رصد محلية بوفاة 14 شخص في عدد من مديريات محافظة إب، يوم الخميس، بعضهم بكورونا والبعض في منازلهم، وآخرين بأمراض أخرى. ويوم أمس توفي قيادي حوثي يدعى "عبدالله السيد" بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب، جراء إصابته بفيروس كورونا. وتشهد محافظة إب انتشار كبير لفيروس كورونا، وسط إنكار مليشيا الحوثي وجود الوباء، وتأكيد مصادر طبية متطابقة تسجيل عشرات الوفيات والإصابات بالفايروس

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