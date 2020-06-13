شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمريكي يزف بشرى سارة للعالم بشأن علاج كورونا ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد أحد الخبراء الأميركيين الطبيب، أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، أن علاج الفيروس المستجد أو الدواء المعتمد سيظهر قبل اللقاح.

ووفقاً لـ”العربية”، أضاف في مقابلة مع شبكة سي أن أن “هناك فرصة أفضل حاليا لصالح العلاجات والدواء، قبل أن تكون لدينا بالفعل القدرة على توزيع اللقاح الآمن والفعال”. وقال: “سيكون لدينا بعض الأدوية التي يمكننا الاعتماد عليها والتي ستفيد الناس، سواء المرضى أو حتى منعهم من الإصابة بالمرض”.

وأكد ثقته في دواء ريمدسفير، الذي تنتجه شركة غلياد ساينسيز، والذي أعلنت وزارة الصحة الأميركية السبت الماضي، أنها ستمنح السلطات الصحية صلاحية توزيعه. وأضاف “نستخدم هذا الدواء حاليًا مع أدوية أخرى”. كما أعرب عن أمله في أن يثبت العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة نجاحًا.