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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي: السلطات السعودية تحذر المقيمين والمواطنين من التورط بارتكاب هذة الجريمة .. فعقوبتها السجن تصل الى 20 عامآ وغرامة مالية تصل الى مليون ر س .. تفاصيل !

نقلا عن النيابة العامة السعودية الجمعة، فقد اعلنت عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عن عقوبة نشر وثائق أو معلومات سرية. وكشفت النيابة العامة حظر نشر الوثائق أو المعلومات السرية أو إفشاء أي منهما، واعتبرته من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتتصل بظرف مشدد إذا ارتكبت ممن يشغل وظيفة ذات طابع سري. جديد اب برس Advertisements واكدت النيابة: انه من يرتكب تلك الجريمة “يعاقب كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها أو حصل عليها بأي وسيلة غير مشروعة أو أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما وغرامة تصل إلى مليون ريال”.

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