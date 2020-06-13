إبطال عبوة ناسفة "شديدة الإنفجار" كانت تستهدف موكب المحافظ "البحسني" اليوم بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف الناطق الرسمي بإسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري عن استهداف موكب محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني؛ عبر عبوة ناسفة شديدة الإنفجار، زرعت على الطريق الرئيس المؤدي لقيادة المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا، صباح اليوم.



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وقال "الجابري" إن الفرق الهندسية التابعة لقيادة المنطقة باشرت بسرعة إبطال العبوة الناسفة وتفكيكها.

موضحاً أن العبوة كانت معدّة للتفجير عن بُعد، وتحمل مواد شديدة الإنفجار لتحدث إنفجار كبير؛ وتستهدف موكب المحافظ أثناء توجهه لمقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية اليوم، عند الساعة 9:40 صباحاً، بمنطقة خلف، بمدينة المكلا.

وأوضح الناطق الرسمي أن العملية الإرهابية التي أفشلها الحس الأمني العالي للقوات الأمنية والعسكرية؛ كانت تهدف الإخلال بالملف الأمني بشكل عام وزعزعة الأمن والاستقرار بالمدينة، وساحل حضرموت عموماً، وإحداث إرباك أمني وسياسي بمحافظة حضرموت، عبر استهداف محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني الذي نجح منذ قيادته لمعركة تحرير ساحل حضرموت في العام 2016م في تجنيب المحافظة ويلات الحرب، وإعادة تأسيس مؤسستين عسكرية وأمنية على قدر عالٍ من الكفاءة والإخلاص واليقظة والانضباط، نتج عنه استقرار الحالة الأمنية للمواطنين، وجعل من حضرموت انموذجاً ناجحاً في الملف الأمني على مستوى الوطن.