مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية في الجاح جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

الحديدة - الخليج 365

أطلقت مليشيات الحوثي – ذارع إيران في اليمن – نيران أسلحتها المتوسطة على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.



وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا على القرى السكنية والمزارع في الجاح.

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وأضافت المصادر، أن الإستهداف كان بشكل هستيري مما تسبب في تعطيل أعمال المزارعين في الحقول الزراعية نتيجة الخوف والهلع الذي خلفه الإستهداف الحوثي.

وتستمر مليشيات الحوثي في قصف واستهداف الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق الحديدة بشكل يومي، مخلفة المآسي والأحزان للمدنيين، في ظل صمت وتخاذل أممي مريب