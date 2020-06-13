مليشيات الحوثي تستحدث خنادق وأنفاق بالتحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020
الحديدة - الخليج 365
استحدثت مليشيات الحوثي - ذراع إيران في اليمن -، خنادق وأنفاق بالقرب من منازل المواطنين وفي مزارعهم، بمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.
وتظهر مشاهد مصورة، الخنادق والأنفاق التي تمتد من المزارع إلى داخل منازل المواطنين وفي محيطها، وأخرى توزعت على جنبات الطرقات الفرعية، وقد حولتها عناصر المليشيات إلى ثكنات عسكرية لها.
وتمكنت القوات المشتركة من استهداف الأنفاق والخنادق الحوثية المستحدثة في ذات المنطقة والتي تتواجد فيها عناصر حوثية كانت مختبئة بداخلها، موقعة قتلى وجرحى في صفوف عناصر المليشيات.
وكانت مليشيات الحوثي قد هجرت الأهالي وتحويل مناطقهم إلى ثكنات عسكرية باستحداث الخنادق والأنفاق والمتارس بالقرب من منازل المواطنين ووسط الأحياء السكنية وفي المزارع والطرقات.
وتتعمد المليشيات إرتكاب الجرائم الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء بقصف المتعمد للقرى والأحياء السكنية والمزارع في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة، منذ بدء سريان اتفاق استوكهولم لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2018
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