شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "سلمان للإغاثة" يوزع سلالاً غذائية لمتضرري عدن من كارثة الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

الخليج 365 - عدن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 48 سلة غذائية للمتضررين من السيول في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن.



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واستفاد من هذه المساعدات نحو 288 فردًا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وتأتي هذه المعونات الإنسانية في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات.