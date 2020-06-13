إصابة امرأة مسنة بقصف مدفعي حوثي في  التحيتا جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

الحديدة - الخليج 365

أصيبت امرأة مسنة، خلال قصف مدفعي شنته مليشيات الحوثي على منازل المواطنين في مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن .



وقالت مصادر محلية إن المليشيات قصفت منازل المواطنين، وأدى لإصابة امرأة مسنة تدعى رقية سليمان أحمد أهيف، وتبلغ من العمر ثمانون عاماً، بشظايا قذيفة هاون اخترقت منزلها.

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مصادر طبية في المستشفى الميداني بالتحيتا ذكرت أنها استقبلت المواطنة المصابة بقصف الحوثيين، والتي تم إسعافها إلى المستشفى وتعاني من إصابات متفرقة في جسدها وتنوعت بين كسور في الحوض وشظايا استقرت في بطنها .

وأضافت المصادر أن المصابة تلقت الإسعافات الأولية وسيتم تحويلها إلى مستشفى أطباء بلا حدود لإستكمال تلقي العلاج .

وترتكب مليشيات الحوثي الإرهابية مجازر بشعة بحق المدنيين في مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة، مخلفة مئات الضحايا الأبرياء شهداء وجرحى ، في ظل تخاذل أممي وصمت دولي تجاه المليشيات