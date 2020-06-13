أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت الموافق 13 يونيو/حزيران 2020 وهي كالتالي:

خبير عسكري يكشف عن حل الازمة اليمنية https://www.elyamnelaraby.com/485419/ خبير عسكري يكشف عن دور الامم المتحدة في التعامل مع الملف اليمني https://www.elyamnelaraby.com/485420/ محلل سياسي: أوضاع الناس في بلادنا بحالة سيئة جدا في ظل أزمة فيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/485421/ علماء اليمن: لائحة الخمس باطلة شرعا ودستوريا https://www.elyamnelaraby.com/485422/ Advertisements تدشين القافلة الطبية لمديريتي حجر وبروم ميفع https://www.elyamnelaraby.com/485405/ مفوضية حقوق الإنسان تدعو المانحين الدوليين لتقديم الإغاثة الفورية لملايين اليمنيين https://www.elyamnelaraby.com/485429/ الإرياني: مشروع الخمس الحوثي يمكن إيران من ثروات وموارد اليمن https://www.elyamnelaraby.com/485431/ إصابة طفلين بانفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/485435/ مقتل وإصابة ستة مدنيين في اليمن بينهما شقيقان في قصف حوثي بتعز https://www.elyamnelaraby.com/485436/

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