وكالات أممية تناشد سرعة تنفيذ مخرجات مؤتمر المانحين في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

الخليج 365 - خاص

ناشدت وكالات أممية المانحين إلى التعجيل في دفع ما تعهدوا به في مؤتمر المانحين لليمن الذي عُقد افتراضيًا في 2 يونيو.



Advertisements

وكانت 31 دولة قد تعهدت بتقديم 1.35 مليار دولار لليمن وحتى تاريخ 12 يونيو دفعت 637 مليون دولار أي 47% مما تم التعهد به.

وقال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيد روبرت كولفيل: ”إن نظام الرعاية الصحية في اليمن على حافة الانهيار وثمّة مخاوف من فقدان العديد من الأرواح“.

وأشارت المنظمات إلى أن أكثر من 30 من بين 41 برنامجًا تدعمه الأمم المتحدة في اليمن سيغلق في الأسابيع المقبلة إذا لم يتم تأمين التمويل الإضافي