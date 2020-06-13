شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة ستة مدنيين في اليمن بينهما شقيقان في قصف حوثي بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

استشهد شقيقان في قصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على حي سكني في غرب مدينة تعز.



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ونقل موقع "سبتمبرنت" عن مصدر محلي قوله: إن ميليشيا الحوثي قصفت بصاروخ حيا سكنيا في غرب مركز محافظة تعز، مساء أمس الخميس وأسفر ذلك عن مقتل شقيقين أحدهما طفل في الحادية عشرة من عمره.

كما أصيب في القصف أربعة مدنيين آخرين بإصابات خطيرة علاوة على إلحاق أضرار بممتلكات السكان المحليين في الحي.