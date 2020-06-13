شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة طفلين بانفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصيب طفلين بجروح خطيره من أبناء مديرية المصلوب، بانفجار لغم أرضي من زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بمحافظة الجوف.



وذكر مصدر محلي ان لغما من زرعته مليشيات الحوثي انفجر بالطفلين احمد محمد مبخوت مسعد ومطلق علي محمد مسعد من أبناء مديرية المصلوب أثناء رعيهم للأغنام في منطقة قويحش بمديرية الغيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة طفلين بانفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.