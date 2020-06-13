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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإرياني: مشروع الخمس الحوثي يمكن إيران من ثروات وموارد اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020
الخليج 365 - عدن
حذر وزير الإعلام معمر الارياني من مخاطر توجه المليشيا الحوثية لتشريع قوانين تمكن إيران ومليشياتها الطائفية في المنطقة من ثروات اليمن.
وقال وزير الاعلام في تصريح صحفي "ان تحديد قانون الزكاة "العنصري" الذي اصدرته المليشيا الحوثية مؤخرا في باب(مصارف ما يجب في الركاز والمعادن) السهم الاول (لمصالح المسلمين وتحصين ثغورهم جندا وسلاحا ومؤونة) دون حصرها في اليمن، يعني توجيه موارد وثروات البلد وممتلكات اليمنيين لتمويل الحروب والطموحات التوسعية الايرانية في المنطقة والعالم".
وأضاف الارياني "ان قانون الخمس الحوثي ليس قانوناً عنصرياً فحسب، والاخطر من كونه يشرعن نهب ثروات وموارد البلد وممتلكات المواطنين، انه يمنح مسوغا قانونيا لتقديم الدعم المالي لايران ومليشياتها الطائفية في المنطقة وفي مقدمتها مليشيا حزب الله اللبناني ويمنح النظام الايراني مبررا لنهب ثروات اليمن"
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