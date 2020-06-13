شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "فتوى" الزنداني في احقية آل البيت في نصيبهم بالفي " النفط - المعادن - الغاز " ...بيان علماء اليمن ادانة كاملة للحوثيين والزنداني - تفاصيل - صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت هيئة علماء اليمن التي يرأسها الشيخ الاخواني البارز / عبدالمجيد الزنداني بيانا أدانت إصدار جماعة الحوثي لما عرف بقانون "الخُمس".

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وأصدرت جماعة الحوثي مؤخرا اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة الصادر عام 1999م ، وتضمنت مواد حول توزيع نسبة الـ20% من الركاز والذي شمل المعادن والثروات المستخرجة ، واعتبار أن "الهاشميين" مستحقين لذلك.

هيئة علماء اليمن وفي بيان لها قالت اعتبرت اللائحة " استباحة لأموال الشعب اليمني بالباطل من قبل الحوثيين".

وقال في بيانها بأن ما تضمنته اللائحة حول وجوب الخمس من الركاز ومنح الهاشميين نصيب منه ، لا يوجد له سند شرعي من القرآن والسنة.

مؤكدة بأن ذلك "مخالف لما عليه جمهور العلماء ، ويعد أكل أموال الناس بالباطل والمحرم شرعا " ، مشيرة الى أنه "يهدف الى تمكين سلالة من الاستئثار بالثروة العامة للشعب اليمن ومعلوم ان ما بني على باطل فهو باطل".



يان هيئة علماء اليمن يعد مناقضا بشكل تام للفتوى الشهيرة التي أصدرها رئيسها / عبدالمجيد الزنداني عام 2013م.

حيث قال الزنداني فتواه بأن ما وصفه اجماع علماء الإسلام على تحريم الزكاة على آل النبي "الهاشميين" على ان يعطوا الخمس من الفيء او الركاز ، مؤكدا بان الثروات كالنفط الغاز تدخل ضمن ذلك.