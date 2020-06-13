الحوثي: مستعدون للذهاب الى الرياض من اجل توقيع اتفاق سلام شامل

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، استعداد الأطراف الوطنية للدخول في مفاوضات حقيقية مع دول التحالف، في اشارة الى السعودية والامارات، داعياً تلك الدول إلى حوار علني، حتى لو كان ذلك في الرياض بغية توقيع اتفاق سلام شامل.
وقال محمد الحوثي في لقاء لبرنامج “بلا قيود” على قناة هيئة الاذاعة البريطانية BBC تبثه مساء غد الاحد: “نحن منذ اليوم الاول اكدنا استعدادنا للحوار مع دول العدوان ومازلنا نؤكد استعدادنا لحوار جاد ومباشر معها”.. مؤكداً أن الاتصالات الجارية مع دول التحالف، لا زالت في مرحلة الجدال ولم ترق بعد إلى مرحلة التفاوض الذي يفضي لإيجاد حل ووقف حقيقي لإطلاق النار والحرب ورفع الحصار عن اليمن”.
أكد الحوثي استعداد الحركة لطرح كل القضايا على طاولة التفاوض علناً ودون مواربة وأمام أجهزة الإعلام .
واضاف: “ليس لدينا أي قيود أو أجندة نخاف أن تنكشف، ومستعدون لحوار علني مع دول العدوان من اجل وقف حقيقي وشامل لإطلاق النار ورفع الحصار عن اليمن” المفروض من التحالف منذ 5 سنوات، برا وبحرا وجوا.
واشار الى ان الاطراف الوطنية سبق وان قدمت رؤية للحل الشامل ووقف الحرب للأمم المتحدة، مجددا استعداده للذهاب الى السعودية للتوقيع على وثيقة الحل الشامل المعروضة لدى الأمم المتحدة في حال موافقة الرياض عليها”.
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