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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي : بيان هام لحزب المؤتمر الشعبي العام من خارج الوطن على القرار الاخير لجماعة الحوثي .. تفاصيل !

جديد اب برس Advertisements ت قيادات المؤتمر الشعبي العام في الخارج بيان هام اكدت فيه رفضها المطلق لكل انواع العنصريات والسلاليات والامتيازات بين ابناء الشعب اليمني الواحد ، بما في ذلك ما سمى بوثيقة لائحة الخمس التي اقدمت عصابة الحوثي الانقلابية الإرهابية على إفتعالها مؤخراً، فيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن قيادات المؤتمر الشعبي العام المتواجدين في الخارج الحمد لله رب العالمين القائل ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم} والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل (ليس منا من دعى الى عصبية) وبعد تابعنا بقلق بالغ وبكل أسف صدور وثيقة التمييز العنصرية وما سمي بلائحة الخمس ، والتي أقدمت ميليشيات الحوثي على إفتعالها في ظل وضع كارثي لجائحة كرونا وغيرها من الاوبئة التي تهدد سلامة الكثير من ابناء شعبنا اليمني العظيم ، وتمخضت عن تخصيص عشرين في المائة من موارد الشعب اليمني لنفسها فيما اسمته ل بني هاشم ، في تمييز عرقي وعنصري وسلالي غير مسبوق في تاريخنا اليمني الحضاري ومنجزاتة الجمهورية ومخالف لقيمنا الدينية والوطنية والانسانية ، وقيم ومبادئ ثورتي سبتمبر واكتوبر الخالدتين واللتين اكدتا القضاء على العنصرية والسلالية وكل انواع التمييز وازالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات ، وجاء الميثاق الوطني ليؤكد في نصوصه الابتعاد عن التعصب الطائفي، أو السلالي، أو القبلي أو الحزبي.. وغيرها من التعصبات التي تمزق الوحدة الوطنية وتضر بمصلحة المواطن والوطن . وعظمة ال 22 من مايو بقيادة الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح رحمة الله عليه ورفاقه الوحدويين ليتوج الوحدة اليمنية بمبادئها العادلة وقيم المواطنة المتساوية ، والتي ترفض وجود سيد ومسود على ارض تربتنا اليمنية الغالية . إنما حدث يؤكد رغبة المليشيات الحوثية في العودة الى حكم الظلام والجهالة الكهنوتيه التي تجاوزها شعبنا وقواه الحيه واجياله المتطلعة وناضل من اجلها بالغالي والنفيس . إن من قاموا بذلك الجرم العنصري لم يقرأوا التاريخ جيداً ، او يستفيدوا من عبرة ، او يحترموا تضحيات شعبنا على مدار عقود مضت ، ولم يدركوا ان الشعب اليمني قد شب عن الطوق ولم تعد تنطلي عليه الاعيب التمييز وخرافات الولاية العنصرية الرسية الامامية وحكم الكهنوت .. وبناء عليه فإننا في المؤتمر الشعبي العام نؤكد على الاتي : •رفضنا المطلق لكل انواع العنصريات والسلاليات والامتيازات بين ابناء الشعب اليمني الواحد ، بما في ذلك ما سمى بوثيقة لائحة الخمس التي اقدمت عصابة الحوثي الانقلابية الإرهابية على إفتعالها مؤخراً. • نؤكد على افتخارنا وشعبنا بالهوية اليمنية ، وتجريم ما ينافيها أو يسئ إليها ، ويدعو لسن التشريعات اللازمة لحمايتها ، وتعزيزها في الثقافة العامة وفي المناهج الدراسية وتنقية المناهج مما يخالف ذلك . • إن ما سمى بوثيقة لائحة الزكاة للقانون رقم 2 لسنة 99 باطلة بكل المقاييس وصادره عن كيان إنقلابي عصبوي غير ذي صفه ، وهدفها الاستحواذ على ما تبقي من مقدرات الوطن والمواطن وإن اي لائحة هي بالاساس تفسير لقانون لا احكام رئيسية جديدة ، ولا بالمخالفة.. •إن ما تقوم به جماعة الحوثي هو تكريس لنهج عنصري نازي في التمييز وادعاء الحق الإلهي ، استناداً لمزاعم الاصطفاء العرقي وهو ماتجاوزه شعبنا بالانتقال الى دولة الدستور والقانون وحكم الشعب نفسه بنفسه عبر صناديق الانتخابات، والذي جاء نتيجة لنضال طويل وتضحيات جسيمة قدمها شعبنا، ضد حكم الإمامة الكهنوتي المتخلف . • نؤكد على الحفاظ على منجزات الشعب اليمني والثورة والجمهورية والديمقراطية والوحدة ومكاسبها جميعا ، و يرفض اي تصنيف طبقي او اسري او سلالي او مما شانه خلق تمزيق وتصدع في النسيج الاجتماعي والحاق الضرر بالوحدة الوطنية . • نشيد بوعي وفاعلية ابناء المؤتمر الشعبي وانصاره وحلفاءه وكل القوي الوطنية الحية وجماهير شعبنا اليمني العظيم في تصديه لكل مشارع التمييز و العنصرية السلالية الهدامة . • ندعو جماهير شعبنا و كلّ الاحرار والقوى السياسية والاجتماعية والثقافية ومختلف الشرائح الاجتماعية إلى الوقوف في مواجهة هذا الصلف العنصري و كلّ التحديات التي تفرضها المليشيات الحوثية السلالية على شعبنا، ونؤكد بأن المؤتمر الشعبي العام بزعامة الشهيد على عبدالله صالح، كان حامل هم المشروع الوطني وصمام أمان للنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية والحرية والعدالة والمساواه ، وسيظل المؤتمر بقياداته وأعضائه متمسكا بمبادئه وثوابته هو وكل ابناء الوطن الشرفاء . • ندعو كل قيادات المؤتمر و أعضائه ومناصريه للتفاعل المجتمعي الايجابي في التعاون مع كل ابناء الوطن ، لمواجهة جائحة كرونا ، والتوعية واخذ الاحتياطات الازمة ، ويدعو كل الجهات المعنية للقيام بدورها المسؤول في ذلك . • يدعو المؤتمر الامم المتحدة وامينها العام ومبعوثها الدولي وجامعة الدول العربية والاشقاء والاصدقاء والمنظمات الحقوقية وكل المؤمنين بقيم الحريه والعداله والمساواه الى إدانة ما يمارس من عنصرية وتمييز بحق الشعب اليمني ، من قبل جماعة الحوثي العنصرية التمييزية والجماعات المتطرفة ، والوقوف مع الشعب في استعادة وممارسة حقوقه المشروعه في ظل دولة تسودها الديمقراطيه و٠النظام والقانون والمساواه ، ... الرحمه والخلود للشهيد الزعيم علي عبد الله صالح ورفيقه الامين عارف الزوكا وكل الشهداء الابطال . التحية والشكر للشعب اليمني الصابر على التنبه واليقضه والوقفه امام ذلك النكوص العنصري .. والله الموفق .. صادر عن قيادات المؤتمر الشعبي العام المتواجدين في الخارج 12 يونيو 2020.

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