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عدن - ياسمين التهامي - يطبق ابتداء من الاحد القادم : السلطات السعودية تصدر قرار برفع الحظر عن "اكبر نشاط" يعشقة الشعب السعودي والمقيمين .. تفاصيل القرار !

انطلاقا من يوم 21 يونيو يوم الأحد، تبداء السعودية في رفع منع التعليق عن الأنشطة الراياضية، خلال هذا التصريح ننقل لكم ما جاء في بيان وزارة الرياضة في المملكة.

صرحت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الجمعة، رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة اعتبارا من الأحد 21 يونيو الجاري، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب.

جديد اب برس

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هذا وقد اشارت وزارة الرياضة السعودية، في بيان: “على الاتحادات الرياضية تحديد مواعيد العودة للمنافسات اعتبارا من الثلاثاء 4 أغسطس 2020 مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري لهذه المنافسات، والالتزام بكامـل الإجراءات الإرشادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستصدر خلال الأيام القادمة”.

كما وسوف تقوم الوزارة وبالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية السعودية والاتحادات الرياضية بالوقوف على كافة الإجراءات والتدابير الوقائية وآلية تنفيذها والإشراف عليها حرصاً على سلامة كافة منسوبي القطاعات الرياضية.

وفي سياق متصل، فقد أصدر وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قراراً بتشكيل لجنة تقوم بالإشراف المباشر على آليات عودة النشاط الرياضي وتقييم الوضع بشكل مستمر بالتنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد واتخاذ أي إجراءات لازمة في حينها حفاظاً على سلامة كافة الرياضيين.