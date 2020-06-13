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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي دولة خليجية ليست السعودية تعلن عن 64 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص للعمالة الوافدة .. تفاصيل !

جديد اب برس

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الإمارات بشأن 64 ألف وظيفة جديدة وتحويلات الوافدين، حيث أوضح «المركزي»: 64 ألف وظيفة جديدة بالربع الأول.. وتوقعات بانتعاش الاقتصاد في النصف الثاني. وفي هذا السياق صرح المصرف المركزي أن انتشار فيروس كورونا لم يؤثر في تحويلات العاملين بالدولة باتجاه بلدانهم الأصلية، إذ ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري، بقيمة ثلاثة مليارات درهم، تعادل نمواً ربعياً نسبته 7.8% حيث توقع المصرف أن يبدأ الاقتصاد الوطني في الانتعاش في النصف الثاني من العام الجاري، بدعم من حزم التحفيز التي أقرها المصرف المركزي والحكومة الاتحادية والحكومات المحلية موضحا أن أداء الاقتصاد خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري جاء جيداً، حيث تمت إضافة 64 ألف وظيفة جديدة للقطاع الخاص، بجانب زيادة تحويلات المغتربين باتجاه بلدانهم الأصلية بقيمة ثلاثة مليارات درهم. كما افاد المصرف المركزي ان أداء الاقتصاد الإماراتي جيداً، خلال شهري يناير وفبراير الا انه بداية من شهر مارس شهد تباطؤا بسبب الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة «كورونا هذا وقد اوضح المصرف المركزي أنه من المفترض أن يبدأ انتعاش النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام الجاري، إذ من المتوقع أن يؤثر برنامج الدعم الاقتصادي المستهدف من قبل المصرف المركزي وحزم التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بشكل إيجابي على مؤشر مديري المشتريات وأسعار العقارات والعمالة ونمو الائتمان بمجرد احتواء مخاطر الفيروس. الجدير بالذكر انه وبحسب تصريحات المصرف المركزي لم يؤثر فيروس كورونا على تحويلات العاملين بالدولة باتجاه بلدانهم الأصلية بل ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري، بقيمة ثلاثة مليارات درهم، تعادل نمواً ربعياً نسبته 7.8%، لتصل إلى 41.4 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، والتي بلغت فيها 38.4 مليار درهم، مشيرا الى أن شركات الصرافة نفذت حصة تعادل 31.8 مليار درهم من هذه التحويلات، فيما تم تحويل 9.6 مليارات درهم عن طريق البنوك هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم