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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر علماء اليمن: لائحة الخمس باطلة شرعا ودستوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020
الخليج 365 - عدن
اعتبرت هيئة علماء اليمن أن ما يسمى لائحة قانون الزكاة الصادرة عن مليشيا الحوثي الانقلابية، باطلة لافتقادها الشرعية وصدورها عن جهة انقلابية مغتصبة للسلطة ومتمردة على المؤسسات الدستورية الشرعية للدولة اليمنية.
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها، أن اللائحة المزعومة هذه تتصادم مع نصوص الدستور اليمني النافذ والقوانين اليمنية المنبثقة عن المؤسسات الدستورية ولا اصل لها في كتاب الله وسنة رسوله الكريم.
وأضافت "تلك اللائحة ذريعة لنهب أموال الشعب اليمني بنسبة 20% من الركاز والمعادن وموارد الدولة اليمنية وغيرها تحت مسمى الخمس"، مشيرة إلى أن اللائحة هي جزء من سياسات المليشيا الانقلابية لتجريف الهوية اليمنية وفي مقدمتها التشريعات والقوانين النافذة.
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