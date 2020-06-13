محلل سياسي: أوضاع الناس في بلادنا بحالة سيئة جدا في ظل أزمة فيروس كورونا 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الخبير بالشؤون العسكرية والتحليل السياسي العميد ركن "محمد بن يحيى جسار" أن أوضاع الناس باليمن بحالة سيئة جدا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.



وأضاف في حديث خاص لــ"الخليج 365"، بأنه لاتوجد مراكز حجر صحي مزودة بوسائل طبية ولو بنسبة 10% ولا علاجات متوفرة ولا أجهزة تنفس، مؤكداً بأن المواطنيين يعيشون في زعر، وليس هناك مصادر دخل تكفي غالبية الاسر وتجنبهم الخروج للوقاية من اصابة كورونا.

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