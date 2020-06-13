خبير عسكري يكشف عن دور الامم المتحدة في التعامل مع الملف اليمني 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الخبير بالشؤون العسكرية والتحليل السياسي العميد ركن "محمد بن يحيى جسار"، أن دور مارتن غريفيث سلبي جدا ومع مخالفات الحوثي لكل ما يتفق عليه ولاسيما اتفاقية ستوكهولم.



وأضاف جسار في تصريحات خاصة لليمن العربي ، أن مارتن لم يدين الطرف المخالف ولا لمرة واحدة، وكذلك تواطى منظمة الامم المتحدة مع الحوثي واضح كوضوح الشمس، لذلك فالملف اليمني لن يرى النور بهذا الاسلوب المتبع من قبل مندوب الامم المتحدة، والمراد من ذلك بقى الحوثي كطرف رئيسي.وايضا يراد الخروج من اهم مرجعيات الحل السلمي للازمة اليمنية.وذلك.بتجاوز القرار 2216.وهذا مالم تقبل به الشرعية.

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