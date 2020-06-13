شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير عسكري يكشف عن حل الازمة اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الخبير بالشؤون العسكرية والتحليل السياسي العميد ركن "محمد بن يحيى جسار" أن حل الازمة اليمنية.



و قال جسار في تصريحات خاصة لليمن العربي"، بأنه يتطلب أولا تفوق الشرعية عالارض لتفرض تنفيذ مرجعيات الحل السلمي كمبادرة الخليج العربي، وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني.والقرار 2216، وايضا توقيف الحرب مع الانتقالي الجنوبي وتنفيذ اتفاقية الرياض وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة الحوثي والخروج من اتفاقية ستوكهولم اذا لم يتم الضغط بسرعة تنفيذها، بدون ذلك لا حل للازمة اليمنيةولا سيتوفر تفوق للشرعية عالارض، اذاما استمر الحرب مع الانتقالي والحوثي معا، فمسار الشرعية متعرج خلق تفكك للجبهة الداخلية.

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