شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة زوجة رئيس دولة بفيروس كورونا .. وهذه أول رد فعل من الرئيس بعد إصابتها ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علن المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي ألغى الاجتماعات المباشرة والزيارات المقررة وسيقصر اتصالاته على دائرة مقربة بعد أن ثبتت إصابة زوجته أولينا زيلينسكا بفيروس كورونا المستجد. وذكر المكتب الصحفي في بيان “الاجتماعات المباشرة مستبعدة خلال الأيام القادمة وكذلك المشاركة في الفعاليات الجماهيرية، كما ألغيت رحلات العمل إلى خارج العاصمة الأوكرانية”. وكانت زيلينسكا قد قالت، الجمعة، إن الفحوص أثبتت إصابتها بفيروس كورونا، لكن نتائج فحوص زوجها وطفليهما جاءت سلبية. وكتبت على فيسبوك “تلقيت اليوم نتائج إيجابية لفحوص فيروس كورونا. أخبار غير متوقعة. ولا سيما بالنظر إلى أنني وعائلتي نتبع جميع القواعد… الأقنعة والقفازات وأقل قدر من التواصل الاجتماعي”. وأضافت أنها تشعر بأنها على ما يرام ولم تدخل المستشفى، لكنها تعزل نفسها عن زوجها وطفليهما. وسجلت أوكرانيا 29753 إصابة بكورونا بينها 870 حالة وفاة.

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