شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب .. تعزيزات أمريكية ضخمة تصل الى هذه الدولة الخليجية ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت الولايات المتحدة بإرسال سرب من مقاتلات “إف-35” إلى الشرق الأوسط لتحجيم النفوذ الإيراني.

وقال مسؤولون في القوات الجوية، إن “السرب 421 المقاتل من طائرات إف-35 غادر مؤخرا قاعدة هيل الجوية في ولاية يوتاه متجها إلى قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات العربية المتحدة، وفقا لشبكة “فوكس نيوز” الأميركية.

وأكد المسؤولون أنها المرة الثالثة التي يتم فيها استدعاء هذا النوع من الطائرات خلال أقل من 12 شهرا تقريبا في الشرق الأوسط.

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وذكرت شبكة فوكس نيوز أنه من الممكن أن تعمل طائرات “إف-35″ كرادع ضد طهران”.

وأضافت “وإذا اقتضت الضرورة، تدمير مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية، وتعزيز التفوق الجوي الأميركي وتدمير منشآت تطوير الأسلحة النووية”.

وتتميز “إف-35” بقدرتها على الاختفاء عن شاشات الرادار وعلى حمل الأسلحة الذكية، وتعد الأكثر تطورا في سلاح الجو الأميركي والعالم.