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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي : الارياني يحذر من خطورة الأوضاع التي يعانيها الأطفال في مناطق الحوثيين وهذا ما طلبة من المجتمع الدولي .. تفاصيل !

جديد اب برس Advertisements وزير الإعلام معمر الارياني من خطورة الأوضاع التي يعانيها أطفال اليمن في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وذلك ‏في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال. وقال وزير الإعلام في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)،‏ في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال نتذكر عشرات الآلاف من الأطفال اليمنيين الذين استدرجتهم المليشيا الحوثية من منازلهم ومقاعد دراستهم واحيائهم وغسلت ادمغتهم بالأفكار الطائفية الإرهابية الدخيلة على الشعب اليمني واخضعتهم لدورات عسكرية وزجت بهم في جبهات القتال خدمة لنظام ايران. وأوضح الارياني ان أطفال اليمن في مناطق سيطرة المليشيا يدفعون ثمنا باهضا منذ الانقلاب الحوثي على الحكومة جراء انهيار شبكة الخدمات العامة وغياب الرعاية الصحية وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ووصول معدلات الفقر والبطالة والمجاعة لمستويات قياسية بسبب نهب المرتبات وشلل القطاع الخاص وارتفاع الأسعار . وأشار الارياني إلى أن ‏مئات الآلاف من أطفال اليمن هم ضحية لأكبر عملية تجريف تنفذها المليشيا الحوثية للقطاع التعليمي منذ الانقلاب، ضمن مخطط واضح لدفع الطلبة خارج مقاعد الدراسة للالتحاق بجبهات القتال وتجهيل المجتمع وافساده ومسخ هويته الوطنية والقومية وخلق جيل من المؤدلجين بالأفكار الإرهابية المتطرفة. وطالب الارياني المجتمع الدولي بإدراك حقيقة ما تتعرض له الطفولة في اليمن من جرائم وانتهاكات في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، والضغط على المليشيا لوقف استغلال الأطفال في الأعمال القتالية والزج بهم في محارق الموت، ومساندة جهود الحكومة لحمايتهم وتمكينهم من الحياة بشكل طبيعي كباقي نظرائهم في العالم.

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