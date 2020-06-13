شكرا لمتابعة خبر عن جميح الخمس في القرآن ليس في الثروات الطبيعية التي يريد اللصوص تقنين سرقتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غرد الكاتب والمحلل السياسي د/ محمد جميح قبل قليل ، تغردتين رصدها موقع "سمابرس" ، عبر حسابة في تويتر قال فيها : شيع الحوثي-كذباً-أن الذين رفضوا لائحته للخمس يعترضون على القرآن.

أولاً_ الخمس في القرآن ليس في الثروات الطبيعية التي يريد اللصوص تقنين سرقتها.

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ثانياً _ ومع وجود حكم الخمس في القرآن إلا أن بند "ذي القربى" لم يعد موجوداً، إذ لا يعقل اليوم وجود قرابة بين أحد والنبي إلا قرابة الاتّباع.

واضاف جميع تغريدة (اخرى) بان يقال إن حماراً نهق فرحاً بمرعى معشب،فنصحه الثعلبُ بأن يحمد الله ويأكل بصمت،لكنه واصل نهيقه،فسمعه الأسد وافترسه، همس الثعلب:"قلنا كل يا حمار واحمد الله،قال لا بد من صوت يعلم به الله" كان الحوثي يأكل ٤ أخماس (سكتة)،لكن وفرة العشب أسكرته،فنهق بـ"لائحة الخمس"،رغم نصيحة "ثِعْل الدين".