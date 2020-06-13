شكرا لمتابعة خبر عن هيئة علماء اليمن : تحدد موقفها من لائحة حوثية تسعى لجباية الخُمس من أموال الشعب اليمني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت هيئة علماء اليمن، امس الجمعة، أن إقرار جماعة الحوثي جباية الخُمس من أموال اليمنيين أمر باطل ويفتقد للشرعية الدينية والقانونية.

وقالت الهيئة ـ في بيان لها ـ إن إقرار جماعة الحوثي للخُمس يعد جزء من سياسة الجماعة لتجريف ثقافة وهوية الشعب اليمني وفي مقدمها التشريعات والقوانين النافذة.

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وحذر البيان من التعامل مع وثيقة الحوثيين، مؤكداً أن الدستور اليمني قد حدد الطرق المشروعة لسن القوانين والتشريعات.

وأوضح بيان الهيئة أن الوثيقة تهدف إلى تقسيم المجتمع اليمني على أسس عنصرية تتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان.

وذكرت الهيئة أن جماعة الحوثي لا تملك مستندا شرعيا في وثيقتها، مؤكدة أن الوثيقة مخالفة لما أجمع عليه جمهور العلماء، لافتة إلى أن الجماعة تهدف من خلال الأمر إلى الاستئثار بأموال اليمنيين.

وبحسب البيان فإن الزكاة قد حسمتها نصوص القرآن والسنة النبوية بحيث لم يبق مجالا لذوي هوى أو مطامع أن يتحكم بشيء من ذلك.

وأثار القانون جدلا واسعا وردود فعل سياسية وقانونية وشعبية غاضبة.