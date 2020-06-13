شكرا لمتابعة خبر عن اشتباكات عنيفة بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي والاخير يحاصر القوات الخاصة في شبوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجددت الاشتباكات في مديرية نصاب بمحافظة شبوه ، بين القبائل وقوات الامن الخاصه.

وافاد مصدر عن تجدد الاشتباكات من اخر ساعات ليل الخميس حتى هذه اللحظة.

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وأكدت المصادر محاصرة القوات الخاصه في المجمع الحكومي وقيام الامن حشد عناصره وتوافد قبائل شبوه الى نصاب.

وفي وقت سابق كشفت مصادر محلية بمحافظة شبوة، الجمعة، بوقوع قتلى وجرحى نتيجة لاشتباكات مسلحة بين قوات الأمن الخاصة التابعة لحكومة اليمنية المعترف بها، ومسلحين تابعين لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، في محيط مبنى المجمع الحكومي، بمديرية نصاب.

وذكرت المصادر ، بوقوع أكثر من عشرة قتلى و جرحى، من الجانبين، فيما عاد هدوء حذر الى مركز المديرية الواقعة جنوبي مدينة عتق عاصمة المحافظة، بعد ساعات من اشتباكات، وحرب شوارع.

يأتي ذلك عقب ساعات من اشتباكات بين القوات الخاصة وعناصر الانتقالي بمديرية جردان شمالي المحافظة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، من بينهم شقیق قائد قوات الأمن الخاصة بالمحافظة عبدالرحمن لعكب الشریف، والتي اندلعت عقب تفريق قوات الأمن لتظاهرة نظمتها قبائل جردان احتجاجاً على مقتل أحد أبنائها، وإنتهاء مهلة منحتها القبائل للسلطات المحلية والامنية لتسليم الجناة.