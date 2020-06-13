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عدن - ياسمين التهامي - ليست السعودية : دولة خليجية تدرس قرار حظر العمالة الوافدة من العمل لهذة الفترة .. تفاصيل الاسباب !

صرح مسؤولين تابيعن لمنظمات عالمية مهتمة بحقوق المهاجرين ان القرارات التعسفية التي اتخذتها الكويت للحد من انتشار فيروس كورونا في البد جاء بطريقة معادية لليد العاملة من الجنسيات الاخرى .

كما صرح ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان هذه القرارات تصدر بسبب عدد من النواب في مجلس الامة الكويتي وابرزهم هي النائبة الكويتيه صفاء الهاشم التي تشتهر بكرهها للاجانب وخصوصاً اليد العامله البسيطة سوى من دول عربية او اسيوية.

جديد اب برس

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كما أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أنها في تطبيق القرار الإداري رقم 535/ 2015 بشأن حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة خلال أوقات الظهيرة من الحادية عشرة صباحا حتى الرابعة عصرا يوميا حتى نهاية شهر أغسطس.

وقال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى أن عدد كبير من فرق التفتيش التابع للهيئة ستتابع تنفيذ القرار على مدى 3 أشهر، وستشن حملات تفتيشية مفاجئة على مواقع العمل لرصد أي مخالفات وتسجيلها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

كما صرح ان هذه القرارات تساعد في حماية اليد العاملة من انتشار كورونا اكثر بينهم وكذالك يحميهم من ضربات الشمس المتوقعه في الايام القادمة بشدة الحرارة.