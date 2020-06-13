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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان: تكبيد مليشيات الحوثي خسائر فادحة بكسر هجوم ليلي لها على كيلو 16 .. و تدمير تعزيزات كبيرة قرب أكبر المعسكرات شمال شرق اليمن .. تفاصيل طارئة !

كسرت القوات المشتركة، الجمعة، هجوماً ليلياً نفذته مليشيات الحوثي الموالية لإيران، على مواقعها في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة في الساحل الغربي لليمن.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات الحوثية شنت هجوماً واسعاً على مواقع القوات المشتركة في كيلو 16، وتمكنت القوات المرابطة من التصدي للهجوم بحزم واستبسال.

جديد اب برس

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وأضافت المصادر إن القوات المشتركة خاضت اشتباكات مع عناصر المليشيا، انتهت بكسر الهجوم وكبح جماح المليشيات، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين فيما لاذ البقية منهم بالفرار.

وكانت القوات المشتركة قد تصدت الخميس لهجوم حوثي مماثل على كيلو 16، وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح جراء خروقاتهم للهدنة الأممية.

وتم تدمير تعزيزات كبيرة للحوثيين قرب أكبر المعسكرات شمال شرق اليمن

شنت مساء اليوم الجمعة مقاتلات التحالف العربي غارات جوية عدة على تعزيزات وتحركات لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

وقال مصدر مطلع إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزات ضخمة لميلشيا الحوثي في منطقتي لقشع ومعسكر لبنات، شرقي ‎المحافظة.

وأضاف المصدر أن الغارات طالت أطقم وآليات قتالية عدة كانت في طريقها لفتح جبهة جديدة باتجاه الخط الواصل بصافر عبر الصحراء.

وذكر المصدر أن الغارات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بين أوساط المليشيا الحوثية وتدمير آليات وأطقم وأسلحة.