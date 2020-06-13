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عدن - ياسمين التهامي - أمير قطر يزف بشرى سارة بعد الاتفاق معى الشرعية بعقد صفقة كبرى تتحدى جميع الدول .. تفاصيل هااامة في نص الاتفاق !

أبدى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استعداد بلاده لدعم الشرعية في ليبيا أمنيا واقتصاديا من أجل أن تتجاوز الأزمة التي تمر بها.

وتعهد الشيخ تميم خلال استقباله، اليوم الأحد، رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، بتقديم أي دعم تطلبه حكومة الوفاق الوطني في المجالين الأمني والاقتصادي، بحسب بيان لمكتب السراج الإعلامي.

جديد اب برس

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وجدد أمير قطر دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ولجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

من جانبه أكد السراج وفق البيان على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأن زيارته توفر فرصة طيبة للتشاور والتنسيق وتبادل الآراء والأفكار حول مختلف القضايا محل اهتمام البلدين.

وأطلع السراج أمير قطر على مستجدات الوضع السياسي والأمني وتداعيات العدوان على العاصمة طرابلس.

وأكد أنه في موازاة التصدي للعدوان تعمل حكومة الوفاق الوطني على إرساء الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد.

وتطرق الاجتماع لمؤتمر برلين المزمع عقده لبحث الأزمة الليبية.