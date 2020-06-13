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عدن - ياسمين التهامي - الجوازات السعودية تحسم الجدل بشأن كيفية استئناف تمديد تأشيرات الخروج والعودة للمقيمين خلال الوقت الراهن .. تفاصيل !

جددت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن موقفها من تجديد تمديد تأشيرة

الخروج والعودة لجميع المقيمين خلال الوقت الراهن مع خوض المملكة معركة مصيرية مع وباء كورونا

المستشري في جميع المدن، وخلال هذا التقرير نرصد لكم ما اكدتو الجوازات اليوم الجمعة، بخصوص

تجديد تأشيرة الخروج والعودة.



خلال بيان توضيحي للمديرية العامة للجوازات السعودية،اليوم الجمعة، فقد جددت التأكيد على أن

استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد، سيتم الإعلان عنه

عبر القنوات الرسمية، في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة

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من خلال خدمة سوؤال وجدوا فقد ردت الجوازات على استفسار عبر حسابها بـ“تويتر“ يقول: «السلام

ً شكرا لجهودكم في تسهيل التواصل مع الناس.. لدي عائلتي بمصر تأشيرة خروج وعودة

عليكم.. أولاً

وستنتهي يوم ٦/٢٠ القادم وإقامتي تم تجديدها مؤخرا فما الحل لتمديدها في ظل عدم قدرتهم على

العودة حاليا لتوقف الطيران. وشكرا».

وخلال اجابة الجوازات قائلة: «أهلاً بك، سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة

ً بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد، علما أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم

الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.. سعدنا بتواصلك».

ِ وخلال وقت سابق، اعلنت المديرية العامة للجوازات أن خ ْدماتها الإلكترونية مستمرة عبر منصتي أبشر

ومقيم، وأن خدمة ”الرسائل و الطلبات“ لا تزال متاحة ومستمرة من خلال المنصة الإلكترونية ”أبشر ”،

لجميع المستفيدين من خدماتها، حيث يمكن من خلال استخدام هذه الخدمة معالجة الملاحظات التي

ّها من قبل المختصين دون الحاجة

تظهر للمستفيدين على منصة أبشر وتعوقهم من إنهاء معاملاتهم، وحل

لمراجعة مقار إدارات الجوازات.

واكدت الجوازات إنه يمكن للمستفيد تنفيذ هذه الخدمة من خلال الدخول إلى حسابه في منصة ”أبشر“

للخدمات الإلكترونية، واختيار أيقونة خدمات من ”خدماتي“، الخدمات العامة، ”الرسائل والطلبات“، ثم

اختيار قطاع ”المديرية العامة للجوازات“، واختيار الخدمة المطلوبة من القائمة (مشاكل هوية مق

ومشاكل التأشيرات، ومشاكل تحديث معلومات جواز السفر ونقل المعلومات.

ايضا تشمل مشاكل نقل الخدمات وتعديل المهنة، والاقتراحات الخاصة بتطوير الخدمات، وتمديد تأشيرة

الزيارة لحاملي الجنسية اليمنية، وخدمة خرج ولم يعد، وخدمة إلغاء بلاغ التغيب، وخدمة إضافة مولود

داخل أو خارج المملكة للمقيمين، وتمديد تأشيرة الزيارة لحاملي الجنسية السورية)، وكتابة الموضوع

والرسالة ثم النقر على ”إرسال“، مع التأكد من إرفاق جميع المستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة.

وكشفت إلى أن إتاحة هذه الخدمة إلكترونيا جاءت ضمن خطوات تعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل

مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة، والتي

قد تعوق إنهاء معاملاتهم

جديد اب برس

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اعلنت ”الجوازات“ عن دعوة لجميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في

تنفيذ إجراءاتهم من خلال منصة ”أبشر“ ومقيم التي تضم العديد من الإجراءات التي تقدمها للمواطنين

والمقيمين والزائرين، للتسهيل عليهم، واختصار الوقت وتوفير الجهد، بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة

الخدمة، دون الحاجة لمراجعة مقار إدارات الجوازا