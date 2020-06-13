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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" الاثنين القادم يتم تطبيقة.. وزارة العمل السعودية تصدر قرار يصب بصالح الوافدين .. نص القرار !

من حماية العمالة الوافدة في السعودية وحفظا لحياتة الصحية تستمر المملكة في تحسين

اوضاع المقيمين على اراضيها، وفي هذا المنشور نعرض قرار جديد صادة من وزارة العمل السعودية يصب

بصالح العمالة الوافدة، حيث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق القرار الوزاري، القاضي



ً بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص اعتبارا من يوم الاثنين 23 شوال 1441هـ

ً إلى الساعة 3 ً مساء، حتى نهاية يوم الثلاثاء 28 محرم

الموافق 15 يونيو 2020 م، من الساعة 12 ظهرا

1442هـ الموافق 15 سبتمبر 2020م، وذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين

في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر

الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

نص القرار

هذا وقد تحدث القرار الوزاري على ”أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس

ً إلى الساعة الثالثة مساء خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من

ً

من الساعة الثانية عشرة ظهرا

شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي“.

ويستثني القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على

أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

كما ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، حيث

تعمل الوزارة جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل

الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين

فيما نص القرار على استثناء عددا من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظرا

الحرارة التي تنخفض في بعض المناطق والمحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات

المشار إليها، فسوف يتم التنسيق مع مدراء فروع المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق

عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة

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