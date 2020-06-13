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عدن - ياسمين التهامي - السلطات السعودية تحذر المقيمين والمواطنين من التورط بارتكاب هذة الجريمة .. فعقوبتها السجن تصل الى 20 عامآ وغرامة مالية تصل الى مليون ر س !

نقلا عن النيابة العامة السعودية الجمعة، فقد اعلنت عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عن عقوبة نشر وثائق أو معلومات سرية.

جديد اب برس

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وكشفت النيابة العامة حظر نشر الوثائق أو المعلومات السرية أو إفشاء أي منهما، واعتبرته من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتتصل بظرف مشدد إذا ارتكبت ممن يشغل وظيفة ذات طابع سري.

واكدت النيابة: انه من يرتكب تلك الجريمة “يعاقب كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها أو حصل عليها بأي وسيلة غير مشروعة أو أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما وغرامة تصل إلى مليون ريال”.