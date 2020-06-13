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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ورد قبل قليل .. مقتل أحد أكبر قيادات المجلس الانتقالي في معارك أبين ( الاسم والصورة )

أكدت مصادر لـ يمن فويس مقتل أحد قيادات المجلس الانتقالي في المعارك الدائرة بمنطقة الشيخ سالم بمحافظة ابين جنوب اليمن .

وأوضحت المصادر أن العميد بكيل اليافعي لقي مصرعه وهو يقاتل في صفوف المجلس الانتقالي اليوم الجمعة بعد التقدم الكبير الذي احرزته قوات الجيش الوطني في جبهة أبين .

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ودخلت المعارك الدائرة في محافظة أبين شهرها الثاني. وطوال الأسابيع الماضية، كان الاستنزاف للمقدرات العسكرية والعنصر البشري هو العنوان الأبرز للمواجهات، التي لم تشهد أي تقدّم حاسم على الأرض للجانبين.

وفي 11 مايو/ أيار الماضي، اندلعت معارك بين قوات الجيش اليمني وألوية الحماية الرئاسية المرابطة في شقرة من جهة، وقوات “المجلس الانتقالي الجنوبي”، المدعوم إماراتياً من جهة أخرى، على مشارف زنجبار عاصمة أبين، قبل أن تتوسع إلى مدينة جعار، في كر وفر، لا يؤدي إلى حفاظ أحد الطرفين على مكاسبه الميدانية لساعات طويلة.