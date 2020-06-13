اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في نصاب بشبوة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة

تجددت، مساء الجمعة، الاشتباكات المسلحة بين القبائل الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة شبوة وقوات الامن الخاصة الموالية لجماعة حزب الاصلاح.

وقالت مصادر مطلعة أن الاشتباكات تجددت بين المليشيات الاخوانية والقبائل في منطقة نصاب بعد ان توقفت لساعات، وذلك بعد وصول تعزيزات تابعة لحزب الاصلاح ، مشيرة الى ان التعزيزات باشرت فور وصولها الى المنطقة بقصف المجاميع المسلحة المتواجدة بسوق نصاب بالاسلحة الثقيلة والخفيفة .

واكدت المصادر أن مليشيات الاصلاح قصفت بصورة عشوائية منازل المواطنين الواقعة على محيط السوق كما طال القصف عدد من القرى والاحياء السكنية في نصاب، لافتة الى ان المجاميع القبلية ردت على الاعتداء بقذائف الاربي جي والاسلحة المتوسطة.