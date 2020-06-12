شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قرار جديد من السعودية لحماية العمالة في جميع أنحاء المملكة .. تعرف عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية، اليوم الجمعة، تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، بداية من الساعة 12 ظهرا وحتى 3 مساء، وذلك اعتبارت من يوم الإثنين 15 يوميو الجاري إلى الثلاثاء 15 سبتمبر المقبل.

وسجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أكبر ارتفاع يومي في عدد الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

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وأعلنت السلطات الصحة في السعودية تسجيل 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 119942 حالة.

وأضافت الصحة السعودية أنه مجموع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 قد ارتفع إلى 893 حالة، بعد تسجيل 36 وفاة جديدة.